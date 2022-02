Nioh 2 : 2,5 millions de copies distribuées

Aujourd'hui, Nioh célèbre son cinquième anniversaire, le jeu d'action de Team Ninja et Koei Tecmo est en effet sorti le 9 février 2017 sur les PlayStation 4 japonaises (et la veille en Europe). Un titre qui comptait trois millions d'exemplaires distribués trois ans après son lancement, mais aujourd'hui, les studios ne parlent que de sa suite.

Eh oui, Nioh 2 est sorti en mars 2020 sur PS4, puis en novembre de la même année sur PC et même sur PS5 il y a un an via la Nioh 2: Complete Edition. Koei Tecmo dévoile aujourd'hui qu'il a distribué plus de 2,5 millions de copies de Nioh 2, la suite marche dans les pas du premier volet, et c'est surtout 500 000 exemplaires de plus qu'en avril dernier. Un chiffre qui prend en compte pour rappel les exemplaires envoyés aux revendeurs et les copies directement vendues sur les boutiques en ligne.

L'éditeur remercie évidemment tous les joueurs pour leur soutien au fil de ces cinq années. Malheureusement, aux dernières nouvelles, un Nioh 3 n'est pas prévu. Vous pouvez retrouver Nioh 2: Complete Edition à 53,99 € chez Gamesplanet.

