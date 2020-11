Remnant: From the Ashes, « 2,5 millions » de copies ont été vendues

Remnant: From The Ashes est sorti le 16 août 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, le titre de Perfect World Entertainment et Gunfire Games est pour rappel un jeu d'action et de survie à la troisième personne dans un monde post-apocalyptique avec des monstres, et il a su séduire les joueurs.

Aujourd'hui, les studios annoncent que Remnant: From The Ashes s'est écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires sur PC, PS4 et Xbox One, mais il y a quand même une subtilité dans ce joli chiffre. Le communiqué précise en effet que « depuis son lancement en août de l’année dernière, plus de 1,7 million de copies du jeu de base se sont écoulées et ses deux DLC premium sortis cette année, Swamps of Corsus et Subject 2923, ont quasiment atteint le million d’exemplaires vendus ». Il n'y a donc pas réellement 2,5 millions de Remnant: From The Ashes vendus... Pour rappel, le titre avait été offert à 10 millions de joueurs sur l'Epic Games Store. David Adams, président de Gunfire Games, déclare :

Toute l’équipe est extrêmement émue de l’accueil reçu par Remnant: From the Ashes. Ce projet était l’idée folle d’une bande de passionnés. Le voir grandir en une franchise épique, appréciée par des millions de gamers, est à la fois formidable et une leçon d’humilité. Nous sommes très reconnaissants envers notre fidèle communauté de joueurs et de fans, pour leur confiance et leur soutien à cette nouvelle franchise.

Yoon Im, PDG de Perfect World Entertainment, rajoute quant à lui :

Passer ce cap témoigne de la détermination de Gunfire Games et de leur incroyable talent de développeurs. Dès ses prémices, nous savions que Remnant: From the Ashes allait ravir les joueurs à la recherche d’un TPS d’action-survie à l’ambiance post-apocalyptique. Nous sommes incroyablement fiers de voir cet épatant multivers créé par Gunfire Games recevoir un tel accueil de la part de tant de joueurs du monde entier.

Les studios rappellent que Remnant: From the Ashes - Complete Edition existe et regroupe le jeu de base ainsi que les extensions Swamps of Corsus et Subject 2923, il est d'ailleurs actuellement bradé sur Steam et l'Epic Games Store, et vous pouvez retrouver la version physique standard à 26,86 € sur Amazon.fr.

