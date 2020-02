Remnant: From the Ashes, une version physique annoncée sur PS4, Xbox One et PC

Remnant: From the Ashes est sorti le 20 août dernier en version numérique sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et le titre de Gunfire Games et Perfect World Entertainment a rencontré un joli succès auprès des joueurs. Le mois prochain, il reviendra donc en boîte.

C'est THQ Nordic qui se chargera de distribuer la version physique de Remnant: From the Ashes sur PS4, Xbox One, mais aussi sur PC, chose assez rare pour être soulignée. La date de sortie est déjà fixée au 17 mars 2020, et le titre coûtera 39,99 €.

Pour rappel, Remnant: From the Ashes est un jeu d'action et de tir à la troisième personne nous plongeant dans un monde post-apocalyptique, avec des mécaniques orientées vers la coopération.

Lire aussi : Remnant: From the Ashes, une mise à jour Hardcore imminente, et encore du contenu pour 2020