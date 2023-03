Remnant: From the Ashes, le portage Switch lancé en vidéo

Alors que la plupart des joueurs attendent la sortie cet été de Remnant 2, qui s'est offert quelques vidéos ces dernières semaines, certains n'ont peut-être pas encore fait le premier titre, développé par Gunfire Games et THQ Nordic. Voici de quoi se rattraper, il débarque aujourd'hui sur Nintendo Switch :

Remnant: From the Ashes s'offre une bande-annonce de lancement, à découvrir ci-dessus, avec un tas de séquences de gameplay. Les studios en profitent pour rappeler que l'Action-RPG nous emmène dans un monde post-apocalyptique avec des monstres mortels, et les DLC Swamps of Corsus et Subject 2923 sont inclus de base.

Si cette version Switch de Remnant: From the Ashes vous intéresse, vous pouvez la retrouver à 39,99 € sur Amazon.