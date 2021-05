Remnant: From the Ashes, la mise à jour PS5 et Xbox Series X et S déboule en vidéo

Comme annoncé il y a quelques jours, Remnant: From the Ashes a eu droit à cette semaine à une mise à jour gratuite sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S, améliorant les performances et les graphismes. Perfect World Entertainment et Gunfire Games accompagnent ce patch avec une nouvelle bande-annonce :

Désormais, les joueurs peuvent donc redécouvrir Remnant: From the Ashes en 4K/30 fps sur PS5 et Xbox Series X ou 1080p/60 fps sur PS5 et Xbox Series X | S. Mais ce n'est pas tout, car le titre débarque également sur le Microsoft Store des PC sous Windows 10, permettant d'y jouer en cross-play avec les joueurs sur Xbox One ou Xbox Series X | S. Mieux encore, le titre a rejoint le Xbox Game Pass pour PC, les abonnés n'ont même pas besoin de l'acheter pour s'amuser.

Si vous n'avez pas encore craqué pour ce jeu de tir, d'action et de survie dans un monde post-apocalyptique, il est vendu 27,50 € sur Amazon.

