Remnant 2 : période de sortie et présentation de la classe du Maître-chien avec son adorable toutou

Suite de Remnant: From the Ashes, Remnant 2 a été officialisé en toute fin d'année dernière et arrivera normalement dans le courant de cette année 2023. Avant d'en savoir davantage sur sa sortie, Gunfire Games et Gearbox Publishing continuent de présenter les nouveautés de ce nouvel opus.

Après la classe du Pistolero, les studios présentent aujourd'hui le Maître-chien, qui sera accompagné d'un adorable canidé pour affronter les ennemis qui se dresseront devant eux. Les joueurs pourront ainsi donner des ordres au chien, comme attaquer ou distraire un adversaire, et le toutou sera même capable de réanimer son maître ainsi que ses alliés. Enfin, un trait d'archétype de la classe du Maître-chien permet de réduire tous les dégâts infligés entre équipiers.

Enfin, les studios annoncent que Remnant 2 est attendu dans le courant de l'été 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En attendant, vous pouvez retrouver Remnant: From the Ashes à 29,57 € sur Amazon.