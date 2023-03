Remnant 2 : la classe du Gunslinger présentée en vidéo

Lors des Game Awards 2022, Gunfire Games et Gearbox Publishing ont dévoilé Remnant 2, la suite de Remnant: From the Ashes, un jeu d'action et de tir à la troisième personne axé vers la coopération. Le titre nous replongera dans un monde fantastique sombre et violent, avec un tas de monstres à affronter.

Pour cela, les joueurs devront incarner un personnage, au gameplay qui diffère selon la classe choisie. Cette semaine, les studios présentent un nouvel archétype, le Gunslinger, complètement orienté vers le DPS. Avec son revolver et son fusil à verrou, le pistolero est capable de tirer rapidement sur ses cibles et ses capacités spéciales sont là pour que le rechargement soit le plus efficace possible. Un personnage 100 % action qui ne fait pas dans la finesse.

Remnant 2 est attendu dans le courant de l'année 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver Remnant: From the Ashes à 30,21 € sur Amazon.