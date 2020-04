Remnant: From the Ashes, le DLC Swamps of Corsus présenté en images et vidéo

Perfect World Entertainment et Gunfire Games donnent aujourd'hui des nouvelles de Remnant: From the Ashes, qui accueillera prochainement un DLC payant, Swamps of Corsus. Il arrivera à la fin du mois sur ordinateurs et rajoutera notamment un mode Survie avec des mécanismes de rogue-like.

Swamps of Corsus inclura également trois armes et mods inédits, plus de 50 nouvelles apparences d'armure et une extension de biome avec quatre nouveaux donjons. Les joueurs partiront explorer les Marais de Corsus avec au début un simple pistolet et des pièces de récupération pour survivre. La mort étant ici définitive, il faudra trouver de l'équipement pour affronter les ennemis et boss du biome tout en suivant des quêtes et évènements narratifs.

La date de sortie de Swamps of Corsus est fixée au 28 avril 2020 dans Remnant: From the Ashes sur PC, le DLC sera vendu 9,99 € et arrivera « plus tard » sur PlayStation 4 et Xbox One, au même prix. Sur Steam, un pack avec le jeu de base et le contenu additionnel sera proposé contre 44,99 €, idéal si vous n'avez pas encore Remnant: From the Ashes dans votre bibliothèque.