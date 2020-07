Remnant: From the Ashes, le Service Prime du DLC Subject 2923 présenté en vidéo

Remnant: From the Ashes est sorti il y a près d'un an, mais Perfect World Entertainment et Gunfire Games n'abandonnent pas leur jeu. Le titre a accueilli il y a quelques semaines le DLC Swamps of Corsus, et les studios vont prochainement lancer un autre contenu additionnel, Subject 2923.

Cette petite extension sera vendue 9,99 € sur ordinateurs et consoles de salon et nous emmènera dans deux zones inédites, notamment la base militaire abandonnée du Service Prime, présentée aujourd'hui dans une nouvelle bande-annonce. Il sera ainsi possible d'en apprendre un peu plus sur l'origine des Rêveurs et leur lien avec la Racine. Les joueurs pourront également découvrir de nouvelles quêtes, des boss ainsi que des armures, armures et accessoires inédits.

La date de sortie de Subject 2923 est fixée au 20 août 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, les studios lanceront à cette même date Remnant: From the Ashes – Complete Edition, regroupant le jeu de base ainsi que les deux DLC. La compilation sera vendue 49,99 €, et vous pouvez déjà retrouver le jeu de base à 29,99 € sur Amazon.fr.