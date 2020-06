Remnant: From the Ashes, le DLC Swamps of Corsus se lance enfin sur PS4 et Xbox One en vidéo

En avril dernier, Perfect World Entertainment et Gunfire Games présentaient en détail Swamps of Corsus, un DLC de Remnant: From the Ashes qui était sorti quelques jours plus tard sur ordinateurs. Les joueurs sur PlayStation 4 et Xbox One ont dû patienter un peu plus longtemps, mais la petite extension est enfin là.

Pour fêter l'arrivée de Swamps of Corsus sur PlayStation 4 et Xbox One, les studios ont donc partagé une nouvelle bande-annonce de lancement, et rappellent ce que contient ce contenu additionnel :

Nouveau mode Survie – La vie des joueurs ne tiendra qu’à un fil lorsqu’ils partiront à l’aventure avec pour toute arme un pistolet, quelques pièces de récupération, et une bonne dose de courage dans ce nouveau mode de jeu de type rogue-like ! Seuls les plus téméraires oseront emprunter les Pierres-mondes vers des biomes aléatoires et s’équiper avec ce qu’ils trouvent pour mettre leur résistance à l’épreuve en combattant des boss à la difficulté démente ;

Le DLC Swamps of Corsus est donc disponible dès maintenant dans Remnant: From the Ashes, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.