CONCOURS sur Remnant: From the Ashes, remportez 10 exemplaires du jeu et de son DLC avec GAMERGEN.COM et Perfect World !

Sorti en août 2019 sur PC, PS4 et Xbox One, Remnant: From the Ashes a accueilli il y a quelques jours un premier DLC, Swamps of Corsus. Ce dernier ajoute du nouveau contenu, avec de l'équipement, une zone inédite et un mode survie.

En partenariat avec Perfect World, nous avons la possibilité de vous faire remporter 10 codes (5 sur PS4, 5 sur Xbox One) de Remnant: From the Ashes, et de son DLC. Voici comment faire :

4 clés à remporter sur le site (2 sur PS4, 2 sur Xbox One) :

Commentez cet article en précisant la version pour laquelle vous jouez ;



Tirage au sort le lundi 15 à 18h00.

4 clés à remporter sur notre page Facebook (2 sur PS4, 2 sur Xbox One) :

Devenez fan de la page GAMERGEN.COM ;



Commentez (précisez pour quelle version vous jouez) et partagez cette publication (en mode public) ;



Tirage au sort le lundi 15 juin à 18h00.

2 clés à remporter sur notre page Twitter (1 sur PS4, 1 sur Xbox One) :

Suivez notre page Twitter ;



Retweetez ce tweet ;



Commentez-le en précisant pour quelle version vous jouez ;



Tirage au sort le lundi 15 juin à 18h00.

Bonne chance à toutes et à tous !