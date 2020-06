Remnant: From the Ashes, le DLC Subject 2923 annoncé en vidéo

Perfect World Entertainment et Gunfires Games ont profité du PC Gaming Show 2020 pour dévoiler Subject 2923, un nouveau contenu additionnel pour Remnant: From the Ashes. Ce dernier vient d'ailleurs d'accueillir sur consoles Swamps of Corsus, les joueurs sont gâtés avec ces DLC.

Subject 2923 permettra de rencontrer de nouveaux personnages, d'explorer de nouvelles zones et dimensions, et d'affronter de nouveaux boss en s'adonnant à des quêtes inédites. Bien évidemment, les joueurs pourront obtenir de nouvelles pièces d'équipement pour sauver l'humanité et arrêter l'invasion de la Racine. Voici ce que proposera ce nouveau DLC :

Nouvelle campagne : Sujet 2923 : Découvrez les origines des « rêveurs » et comment ils se connectent à la redoutable Racine dans cette toute nouvelle campagne prolongeant l'histoire de Remnant: From the Ashes, avec une expédition vers le Service Prime et plusieurs nouveaux lieux. Nouvelles zones, nouveaux boss, nouvelles quêtes : Des terres rurales à une base militaire abandonnée sur la Terre en ruines, en passant par les sommets gelés et impitoyables du monde de Reisum, relevez de nouveaux défis intenses et poursuivez la lutte pour votre survie Un arsenal enrichi : Équipez votre personnage pour survivre à ces nouvelles expériences périlleuses, en choisissant parmi une myriade de nouvelles armes et modificateurs, de nouveaux ensembles d'armure et leur apparence, et de nouveaux accessoires. Modes Survie, Aventure et Hardcore mis à jour : De nouvelles menaces surgissent avec les monstres, donjons et boss de Reisum qui viennent enrichir les modes Survie et Aventure. Le mode Hardcore reçoit pour sa part un ensemble de nouvelles récompenses. L'accès au mode Survie nécessite de posséder le DLC Swamps of Corsus.

La date de sortie de Subject 2923 est fixée au 20 août 2020 dans Remnant: From the Ashes sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

