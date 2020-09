Chronos: Before the Ashes, la préquelle à Remnant: From the Ashes annoncée sans VR

THQ Nordic vient de présenter aujourd'hui Chronos: Before the Ashes, un « nouveau » jeu de rôle développé par Gunfire Games, connu pour Darksiders II: Deathinitive Edition, Chronos, Darksiders III et Remnant: From the Ashes. Chronos: Before the Ashes est d'ailleurs une préquelle à ce dernier titre, et une version améliorée de Chronos, qui était exclusif aux PC et jouable uniquement en réalité virtuelle. Le titre avait déjà été aperçu chez l'ESRB il y a tout juste un an.

Ici, pas de VR donc, mais le jeu ne change pas, Chronos: Before the Ashes nous emmène aux côtés d'un jeune héros voulant protéger sa maison d'un mal ancien. Il doit pour cela parcourir un mystérieux labyrinthe rempli de créatures et résoudre des énigmes, avec des combats où la mort n'est pas définitive. Si le héros est battu, il est évacué du labyrinthe et doit attendre un an avant d'y retrouver, le personnage devenant ainsi plus vieux à chaque essai. Une première bande-annonce est à retrouver plus haut, ainsi que des images sur la seconde page.

La date de sortie de Chronos: Before the Ashes est déjà fixée au 1er décembre 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia. Remnant: From the Ashes est quant à lui vendu 34,99 € sur Amazon.fr.