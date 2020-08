Remnant: From the Ashes, 10 millions de jeux offerts sur l'Epic Games Store

Il y a deux semaines, Epic Games offrait Remnant: From The Ashes (et The Alto Collection) sur sa plateforme, un jeu qui célèbre seulement son premier anniversaire, édité par Perfect World Entertainment et développé par Gunfire Games. Aujourd'hui, les studios font le bilan de cette offre promotionnelle.

Nous apprenons ainsi que Remnant: From The Ashes a été récupéré gratuitement par plus de 10 millions de joueurs sur l'Epic Games Store, un chiffre énorme, supérieur même à A Total War Saga: Troy, offert également à partir du 13 août, le jour de sa sortie, mais pendant 24h seulement. Encore une fois, il est bien difficile de savoir combien de joueurs ont lancé Remnant: From The Ashes depuis.

Les studios en profitent au passage pour rappeler que Remnant: From The Ashes a accueilli la semaine dernière l'extension Subject 2923, rajoutant encore plus de contenu et d'heures de jeu. Vous pouvez acheter le jeu à 34,99 € sur Amazon.fr.