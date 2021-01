Team Ninja : pas de Nioh 3 en vue, mais peut-être du « neuf » pour Ninja Gaiden en 2021

Le catalogue de Team Ninja est plutôt varié, le studio japonais s'est taillé une belle réputation avec les jeux de combats Dead or Alive, puis avec la franchise de beat'em all Ninja Gaiden, et les amateurs de jeux d'action hardcore ont vraiment apprécié les Nioh, le second volet arrivera d'ailleurs prochainement sur PC. Malheureusement, n'attendez pas un Nioh 3 de si tôt.

Fumihiko Yasuda l'avait déjà dit à 4Gamer récemment, une suite à Nioh 2 n'est actuellement pas prévue, chose qu'il a répétée à The Gamer dans une autre interview. Aucun portage sur Xbox Series X | S ou Xbox One n'est non plus envisagé, la franchise va donc entrer en léthargie à partir du mois prochain, mais c'est pour mieux se concentrer sur d'autres projets. Comme un jeu Ninja Gaiden ? Eh bien, oui et non, Fumihiko Yasuda tease les fans en affirmant qu'une annonce concernant la franchise aura lieu prochainement, il a vraiment envie de revoir Ryu Hayabusa, mais... ce ne sera pas un nouveau jeu. Les fans se rappellent qu'un revendeur avait listé Ninja Gaiden Trilogy dans son catalogue, une compilation regroupant Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 et Ninja Gaiden 3: Razor's Edge sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, il faudra visiblement se contenter de ça, et si la rumeur dit vraie, la trilogie pourrait débarquer dès le mois de mars 2021, l'annonce devrait être imminente.

Fumihiko Yasuda s'est par ailleurs fendu de quelques mois sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft, vantant notamment le SSD de la PS5 permettant de réduire grandement les temps de chargement et d'apporter des améliorations notables. Le réalisateur espère désormais travailler sur un jeu inédit pensé pour ces machines, comme un titre en monde ouvert, mais rien n'est fait. Pour rappel, Team Ninja a déjà œuvré sur PS5, il sortira Nioh Remastered Édition Complète et Nioh 2 Remastered Édition Complète le 5 février 2021 sur la nouvelle console de Sony, deux titres regroupés dans la Nioh Collection à 69,99 € sur Amazon.