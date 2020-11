Nioh et Nioh 2 Remastered annoncés sur PS5, du neuf sur PS4, et le DLC Le premier samouraï daté

Koei Tecmo et Team Ninja n'avaient pas que la version PC de Nioh 2 dans les cartons, car les consoles PlayStation viennent aussi d'avoir droit à leur lot d'annonces, à commencer par l'évidente sortie de l'édition Complète du jeu sur PS4 là encore le 5 février 2021 et la date de sortie du DLC Le premier samouraï fixée au 17 décembre.

Voici ce qu'en dit le directeur créatif Tom Lee de Team Ninja sur le PlayStation Blog :

Préparez-vous à affronter quelques-unes des missions les plus corsées de la série sans compter de formidables ennemis, et découvrez un nouveau niveau de difficulté pour les plus chevronnés. Même s’il vous reste encore du temps pour vous préparer à cette extension exceptionnelle, je souhaitais vous fournir un peu de contexte afin de vous donner une idée de ce qui vous attend. Un éclair de lumière provenant de Sohayamaru emporte le protagoniste (ou la protagoniste si vous choisissez d’incarner une femme) dans le passé en tant que visiteur pour la troisième et dernière fois. C’est un retour dans le passé à l’endroit que sa mère évoquait du temps de sa jeunesse, la terre du légendaire être qui pourfendit un oni. Le passé d’Otakemaru, le secret de Sohayamaru et la vérité derrière le premier samouraï : voici les mystères qui vous seront révélés, avant que ce long voyage ne se termine dans un final grandiose.

Mais tout cela passerait presque inaperçu avec ce qui suit, la Nioh Collection !

Cette compilation réunira Nioh 2 Remastered Édition Complète et Nioh Remastered Édition Complète, également vendus à l'unité et qui seront donc disponibles là encore le 5 février 2021 pour fêter les 4 ans de la licence. Tous les DLC seront évidemment inclus et ces versions PS5 supporteront la 4K et un framerate jusqu'à 120 fps sur les écrans compatibles, en plus de bénéficier de temps de chargement réduits. Il sera possible de transférer vos sauvegardes PS4 pour reprendre l'aventure où vous l'avez stoppée sur les deux titres. Pour les détails de compatibilité, voici ce qui est dit :

Les joueurs qui possèdent Nioh 2 Édition Complète sur PS4 peuvent passer à Nioh 2 Remastered Édition Complète sur PS5 sans coût supplémentaire.

Les joueurs qui possèdent Nioh 2 sur PS4 peuvent passer au jeu de base sur PS5, Nioh 2 Remastered, et recevoir la version PS5 des extensions qu’ils possèdent sur PS4.

Bien entendu, il faudra posséder une PS5 avec lecteur physique si vous effectuez l'upgrade à partir d'un Blu-ray PS4. De plus Nioh 2 Remastered (la version sans les DLC sur PS5) ne sera pas disponible à la vente. Les précommandes des quatre autres éditions annoncées ci-dessus ouvriront elles le 20 novembre à minuit sur le PlayStation Store.

Au Japon, Nioh 2 Édition Complète, Nioh 2 Remastered Édition Complète, Nioh Remastered Édition Complète et la Nioh Collection sortiront au format physique, mais rien n'a été confirmé pour l'Occident à cette heure.

Si vous n'êtes pas patients, Nioh 2 est vendu 39,99 € sur Amazon actuellement.

