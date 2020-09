Nioh 2 : une date et des images pour le deuxième DLC, Ténèbres dans la Capitale

Nioh 2 a déjà eu droit à une belle extension avec Le Disciple de Tengu en juillet dernier. Depuis, Team Ninja n'a pas chômé, et a préparé la suite du Season Pass, appelée Ténèbres dans la Capitale. Bonne nouvelle, la date de sortie de ce second DLC est calée au 15 octobre, avec un prix affiché à 9,99 €, et le directeur créatif Tom Lee nous en dit plus via le PlayStation Blog.

Au programme, « de nouvelles histoires, des nouveaux boss terriblement puissants, des yokai retors, des esprits protecteurs inédits, des compétences, des ninjutsu, de la magie d’Onmyo et des noyaux d’âme », et même une arme et des armures inédites.

Merci infiniment d’avoir soutenu notre première extension de Nioh 2 : le disciple du Tengu. Nous avons travaillé dur pour vous offrir un nouveau chapitre passionnant de la saga de Nioh 2, et nous sommes heureux de vous annoncer que le second pack de DLC intitulé « Ténèbres dans la capitale » sera disponible le 15 octobre ! Même si je suis certain qu’un bon nombre d’entre vous êtes captivés par la campagne actuelle et que vous êtes sur le point de devenir un formidable chasseur de yokai dans le Japon féodal, préparez-vous à des aventures encore plus périlleuses, et à des ennemis insurmontables au sein de capitale du royaume, dans ce nouveau chapitre passionnant. Abordons sans plus tarder les infos de la nouvelle quête qui attend tous nos guerriers. « Ténèbres dans la capitale » comprend de nouvelles histoires, des nouveaux boss terriblement puissants, des yokai retors, des esprits protecteurs inédits, des compétences, des ninjutsu, de la magie d’Onmyo et des noyaux d’âme. Et pour couronner le tout, ce nouveau chapitre proposera des nouveaux ensembles d’armures impressionnants ainsi qu’une arme que les adeptes du corps à corps seront heureux de découvrir. Je ne voudrais pas vous laisser dans le flou concernant ce DLC à venir. C’est pourquoi je vais évoquer quelques détails de l’histoire avec vous afin de vous donner un petit avant-goût de notre prochaine extension. Pour lever le voile sur les mystères qui entourent l’histoire de Sohayamaru, notre protagoniste s’aventure dans la ville de Kyoto et découvre un sanctuaire qui abrite une vieille boîte. Après l’avoir inspectée, Sohayamaru se met à scintiller et le protagoniste est emporté au beau milieu de la période Heian, atterrissant ainsi dans une ancienne version de la capitale. Contrairement à son nom qui signifie paix et tranquillité, le « palais de Heian », soit l’ancienne ville de Kyoto, était alors terrorisé par d’innombrables yokai à cette époque. Cependant, il existait de nombreux héros suffisamment braves pour s’opposer à ces démons. Parmi eux se trouvaient le plus notable des pourfendeurs de démons et le plus grand sorcier de l’histoire, ainsi que leurs subordonnées et collègues qui se battaient à leurs côtés. Notre protagoniste s’unit à ces célèbres héros afin de mettre fin au chaos et à la destruction causés par les hordes de yokai. Au passage, il en apprend davantage sur les liens entre un passé encore plus lointain et la période d’où il vient.

