Dead Island 2 : une date de sortie, la jaquette, des images inédites et un synopsis officiels en fuite !

Et si nous entrevoyions enfin l'arrivée de Dead Island 2 ? La rumeur colportée par Tom Henderson et d'autres veut en effet que le jeu soit réannnoncé en bonne et due forme en 2022, lui qui avait été officialisé en 2014, mais dont les complications du développement l'ont amené à être transféré de Yager Interactive à Sumo Digital puis chez Dambuster Studios.

Eh bien, figurez vous que comme pour New Tales from the Borderlands hier, Amazon.com vient encore de dévoiler la page du produit avant sa (re)révélation, nous permettant d'apprécier jaquette, images et synopsis officiels. Dead Island 2 nous emmènera bien à Los Angeles pour incarner l'un des 6 exterminateurs de zombies résistant à l'agent pathogène, afin de tuer des mutants en masse et développer notre héros façon Action-RPG. Aucun mode coopératif ou multijoueur n'est encore évoqué dans le résumé, mais cela sera peut-être annoncé lors de l'officialisation.



Un virus mortel se propage à Los Angeles, en Californie, transformant ses habitants en zombies affamés. La ville est en quarantaine et les militaires se sont retirés. Mordu, infecté, mais plus qu'immunisé, vous apprenez à exploiter le zombie à l'intérieur. Seuls vous, et la poignée d'autres camarades fanfarons qui se trouvent être résistants à l'agent pathogène, détenez l'avenir de Los Angeles (et de l'humanité) dans la balance. En découvrant la vérité derrière l'épidémie, vous découvrirez qui ou quoi vous êtes. Survivez, évoluez, sauvez le monde - juste un autre jour à Los Angeles ! La saga des zombies très appréciée est de retour avec une formule unique d'horreur, d'humour noir et de massacre de zombies, ficelée autour d'une aventure épique. Dead Island 2 est un RPG d'action palpitant à la première personne qui emmène les joueurs dans un tout nouveau terrain de jeu. Élégant, vibrant et submergé par la zombification, explorez un Los Angeles emblématique et gore. Rencontrez des personnages plus grands que nature. Tuez d'innombrables ennemis dans des détails extrêmement sanglants. Et évoluez pour devenir l'ultime Zombie Slayer. Rendez-vous à HELL-A ! Principales caractéristiques Dead Island 2 emmène les joueurs à travers les lieux les plus emblématiques de la Cité des Anges, désormais tachés d'horreur, dans un voyage passionnant de la banlieue verdoyante de Beverly Hills à la promenade excentrique de Venice Beach.

Le combat offre l'expérience à la première personne la plus intense, viscérale et sanglante possible, avec de nombreuses armes et options tactiques (et brutales) pour vous frayer un chemin à travers la horde de zombies.

Vous avez le choix entre six personnages, chacun avec sa propre personnalité et ses propres dialogues. Vous pouvez entièrement personnaliser les capacités de chaque Slayer, grâce à notre tout nouveau système de compétences vous permettant de respécialiser instantanément et d'essayer les versions les plus folles.

Notre Los Angeles grouille de zombies qui ont l'air et réagissent de façon réaliste. Ces misérables mutants sont le cœur réanimé et pourri de Dead Island 2 avec des dizaines de types de zombies distincts, chacun avec ses propres mutations, attaques et des centaines de variantes sur le thème de Los Angeles.

Amazon.com liste même déjà une date de sortie pour le 3 février 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Une édition Day One ajoutera en bonus le pack Memories of Banoi (Banoi War Club, Memories of Banoi Baseball Bat, Weapon Perk), à priori pour toutes les précommandes. Tout cela devrait logiquement nous être présenté par Deep Silver dans les jours à venir, certainement lors de la gamescom Opening Night Live du 23 août.