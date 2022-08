GC2022 : Dead Island 2 fait enfin son grand retour avec une cinématique et du gameplay brutaux, sa date de sortie officialisée !

Il s'en est passé des choses depuis 2014, et pourtant, nous n'avons pas eu droit à de nouvelle bande-annonce de Dead Island 2 suite à son annonce à l'E3 cette année-là. Son développement a en effet été très compliqué, passant des mains de Yager Interactive à celles de Sumo Digital avant d'arriver chez Dambuster Studios.



Les rumeurs voulaient que sa production avance bien en coulisses et qu'il soit représenté cette année, ce qui s'est confirmé à l'occasion de la fuite d'images, d'informations et même d'une date de sortie chez Amazon la semaine dernière. Il a logiquement été redévoilé lors de la gamescom Opening Night Live de ce soir, forcément avec une cinématique sanglante et marquante, un passage obligé après la révélation mémorable du premier volet. Et c'est seulement après cela, en clôture de la cérémonie, que du gameplay a été diffusé.

Et pas de surprise, il nous invitera bien à survivre à Los Angeles en nous faisant incarner 6 personnages résistants au virus zombie aux compétences et à l'arsenal personnalisables dans le cadre de combats brutaux. Cerise sur le gâteau, l'expérience sera jouable seule ou en coopération jusqu'à 3.

Vous avez été mordu, mais vous vous découvrez immunisé et plus fort. Apprenez à dompter le virus qui court en vous en arrosant Los Angeles des tripes d’innombrables zombies dans votre quête de la vérité sur l’épidémie, et découvrez qui, ou ce que vous êtes devenu pour survivre. Frayez-vous un chemin à travers les rues baignées dans le sang en cognant, tranchant et pulvérisant les morts-vivants qui vous barrent la route. Sans vouloir vous mettre la pression, c’est le sort de la ville et de l’humanité tout entière qui se trouve entre vos mains contaminées.

Explorez l’enfer de L.A. - de la verdure de Beverly Hills à l’excentrique front de Venice Beach, Dead Island 2 vous entraîne dans une aventure populaire palpitante au long de quartiers emblématiques noyés dans le carnage.

Combat et brutalité en bac à sable - l’expérience de combat en vue subjective la plus intense, profonde et sanglante qui soit, avec tout un éventail d’armes et de violentes possibilités tactiques pour vous ouvrir un passage à travers des hordes de zombies. Découper, écraser, brûler, arracher, tout est possible et nous tenons à ce que vous le sentiez passer.

Devenez le tueur de zombies ultime - choisissez entre six personnages, chacun avec sa personnalité et ses dialogues bien distincts. Ses capacités sont entièrement personnalisables et le nouveau système de compétences permet de modifier vos choix instantanément pour essayer les plus folles configurations.

L’invasion des zombies - êtes-vous prêts à découvrir le système de démembrement le plus avancé qui soit ? Los Angeles grouille de zombies au look et aux réactions réalistes, des carcasses difformes qui forment le cœur putréfié de Dead Island 2. Des dizaines de zombies, chacun avec ses propres (enfin, propres…) mutations et attaques, et des centaines de variantes visuelles sur les thèmes locaux. Nos monstres sont féroces et implacables, et de vrais habitants de L.A. Qui réussira à leur survivre ?

Une aventure cinématique en coop - véritable expérience de JDR, Dead Island 2 regorge de quêtes palpitantes, de personnages délirants et d’un scénario d’action captivant pour une immersion complète dans son univers décadent, avec une vraie rejouabilité. Sans oublier un mode coop démesuré jusqu’à trois personnes : votre séjour sanglant à Los Angeles est bien parti pour durer.