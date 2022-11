Dead Island 2 : mauvaise nouvelle, la date de sortie est encore reportée...

Vous pensiez en avoir fini d'attendre la sortie de Dead Island 2, annoncé en 2014 et enfin de retour sur la scène médiatique depuis cet été ? Détrompez-vous ! À l'occasion du dernier bilan financier d'Embracer Group, maison-mère de l'éditeur Deep Silver, Dambuster Studios a annoncé un nouveau report pour son jeu d'action avec des zombies.



La date de sortie vient ainsi d'être décalée de près de 3 mois, passant du 2 février au 28 avril 2023. Les développeurs justifient ce décalage par un besoin d'encore mieux finaliser le projet, bien que celui-ci ait déjà eu beaucoup de temps pour être peaufiné. Ils nous donnent sinon rendez-vous le 6 décembre pour un The Dead Island 2 Showcase avec un trailer et du gameplay inédit.

Nous avons des nouvelles importantes à partager, alors arrachons tout de suite ce pansement. Nous retardons Dead Island 2 : la nouvelle date de sortie sera le 28 avril 2023. L’ironie de retarder Dead Island 2 ne nous échappe pas, et nous sommes aussi déçus que vous l’êtes sans aucun doute. Le retard n’est que de 12 petites semaines et le développement est sur la dernière ligne droite maintenant. Nous allons prendre le temps nécessaire pour nous assurer de pouvoir lancer un jeu que nous sommes fiers de lancer. Pour ceux d’entre vous qui attendent depuis des années, merci d’être restés avec nous. En attendant, nous publierons une nouvelle bande-annonce et un nouveau gameplay passionnants lors du The Dead Island 2 Showcase, qui sera diffusé en première le 6 décembre sur nos chaînes Twitch et YouTube, ainsi que sur le site web de Dead Island.

Dead Island 2 sortira sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.