RUMEUR sur Ninja Gaiden : un revendeur hongkongais liste une trilogie pour PS4 et Switch

Ryu Hayabusa pourrait bien reprendre du service sur PlayStation 4 et Switch. En effet, un revendeur hongkongais du nom de Game Source Entertainment a publié, sans doute par erreur, une fiche produit pour une trilogie des aventures du fameux ninja daté pour mars 2021 et au prix de 39,99 $. La collection comporterait Ninja Gaiden Sigma, Sigma 2 et Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge. Pour rappel, Ninja Gaiden est un jeu d’action / aventure développé par Team Ninja et édité par Koei Tecmo. Le titre s’est fait connaître grâce à sa difficulté et la précision requise lors des combats.

La page de la compilation a été retirée du site, mais l’information a eu le temps d’arriver aux oreilles des médias et des internautes. Team Ninja a su rester dans le monde des samouraïs, notamment avec la série Nioh, une fusion improbable entre Ninja Gaiden et Dark Souls. Nioh 2 a par ailleurs accueilli une nouvelle mise à jour 1.14. Pour le moment, Koei Temco n’a encore rien confirmé concernant cette nouvelle compilation.

En attendant une prise de parole, Nioh 2 est disponible en physique pour 34,99 € sur Amazon.