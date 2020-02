Nioh : 3 millions de jeux expédiés, Team Ninja veut faire une nouvelle licence sur PS5

Cette semaine, Nioh a fêté son deuxième anniversaire. En attendant sa suite, Team Ninja et Koei Tecmo annoncent que le titre a été distribué à trois millions d'exemplaires sur PC et PlayStation 4. Cela prend en compte les copies numériques vendues et les exemplaires physiques envoyés aux revendeurs.

Un joli nombre qui montre surtout que Nioh a attiré pas moins de 500 000 nouveaux joueurs cette dernière année, le titre comptait en effet 2,5 millions de copies vendues en février 2019. Alors bien évidemment, les fans attendent la sortie de Nioh 2 le 13 mars prochain sur PS4, mais dans un entretien accordé à Eurogamer, Yosuke Hayashi, directeur de Team Ninja, parle déjà de l'avenir, et avec l'arrivée de la PS5, il aimerait bien plancher sur tout autre chose.

Je crois qu'une nouvelle console apportera de nouvelles opportunités et nous aimerions créer un nouveau jeu, une nouvelle propriété intellectuelle pour PlayStation 5. Nous avons créé la série Nioh pour PS4 et nous aimerions faire de même pour PS5.

De son côté, Fumihiko Yasuda, directeur de Nioh 2, avait exprimé tout récemment la volonté du studio de refaire un Ninja Gaiden. Team Ninja a des idées dans ses cartons, reste à patienter pour savoir laquelle il va développer en premier.