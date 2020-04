The Witcher 3: Wild Hunt, plus de 28 millions de jeux vendus

Pourtant sorti en 2015 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, The Witcher 3: Wild Hunt a connu une folle année en 2019, avec d'abord en octobre la sortie d'un portage sur Nintendo Switch, puis la diffusion d'une série produite par Netflix, qui a fait découvrir la franchise à de nouveaux venus.

CD Projekt, qui développe le jeu, a récemment partagé un document dans le lequel il revient sur les ventes de The Witcher 3: Wild Hunt depuis son lancement il y a plus de quatre ans. Aucun chiffre n'est officiellement donné, mais DarkDetectiveNL a décortiqué le graphique pour avoir en détail les chiffres de ventes du RPG. The Witcher 3: Wild Hunt s'est donc écoulé à 28,3 millions d'exemplaires sur toutes les plateformes, avec 12,4 millions de copies sur PC, 10,8 millions sur PlayStation 4, 4,3 millions sur Xbox One et 700 000 exemplaires sur Switch. Les chiffres s'arrêtent à la fin de l'année 2019, soit seulement quatre mois après le lancement de cette version pour la console de Nintendo, ce qui n'est pas si mal.

Pour rappel, CD Projekt avait dévoilé en octobre dernier que The Witcher 3: Wild Hunt comptait 20 millions de copies écoulées, le chiffre a donc bien grimpé ces derniers mois, et il est clair que la série Netflix y est pour quelque chose.

Lire aussi : The Witcher 3: Wild Hunt, les ventes ont bondi de 554 % en décembre aux USA