The Witcher 3: Wild Hunt, les ventes ont bondi de 554 % en décembre aux USA

Qui connaît la franchise The Witcher ? Bon, ici, tout le monde, la licence vidéoludique est connue depuis plus de 10 ans sur PC et a séduit de très nombreux joueurs avec son troisième opus, The Witcher 3: Wild Hunt, en 2015. Mais outre les joueurs (et les lecteurs curieux), The Witcher restait assez inconnu... jusqu'à la sortie de la série Netflix.

Eh oui, en décembre dernier, de nombreux abonnés à la plateforme de SVoD ont découvert Geralt de Riv et son univers fantastique, ce qui a permis à The Witcher 3: Wild Hunt de battre son record d'affluence sur Steam et obligeant l'éditeur Orbit Books à réimprimer des romans outre-Atlantique. Toujours du côté des Américains, NPD a mené l'enquête sur les répercutions de la série The Witcher de Netflix et indique que les ventes aux États-Unis de The Witcher 3: Wild Hunt, en version physique sur ordinateurs et consoles, ont bondi de 554 % en décembre dernier.

La franchise The Witcher est donc désormais connue de tous, NPD compare le phénomène à Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux qui ont explosé grâce aux adaptations en séries et longs-métrages. D'ailleurs, The Witcher va avoir droit à son film d'animation, toujours grâce à Netflix, mais sans Geralt de Riv dans le rôle principal cette fois.