Ninja Gaiden : Team Ninja veut faire un nouveau jeu

Team Ninja s'est fait un nom au début des années 2000 avec les jeux de combat Dead or Alive, mais également grâce à Ninja Gaiden, une franchise de beat'em all avec Ryu Hayabusa dans le rôle-titre, qui a séduit de très nombreux joueurs sur Xbox à l'époque. Sauf que depuis Ninja Gaiden Sigma 3 en 2012 et Yaiba: Ninja Gaiden Z deux ans plus tard, la licence est dans les tiroirs, les développeurs se focalisant actuellement sur Nioh 2.

Mais Team Ninja est bien conscient que la franchise Ninja Gaiden est encore très appréciée par les joueurs, et lors d'un entretien avec IGN, le directeur Fumihiko Yasuda a indiqué que l'équipe est partante pour un nouvel opus, surtout après les cartons d'autres jeux du même genre :

Ninja Gaiden 3 - Édition collector

69,9 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 69,9€. Les principaux membres de l'équipe qui ont travaillé sur Ninja Gaiden veulent créer un nouveau jeu. Nous sommes conscients que certains fans voulaient Ninja Gaiden plus que Nioh 2. Maintenant, nous voyons beaucoup de jeux de ninjas comme Sekiro: Shadows Die Twice, et nous voyons beaucoup de bonnes inspirations dans ces jeux, donc nous espérons annoncer un jour de bonnes nouvelles.

Nioh, Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware), Ghost of Tsushima (Sucker Punch), voilà des titres d'action prenant place dans le Japon féodal et qui font évidemment écho à Ninja Gaiden (et Tenchu), autant dire que proposer un nouvel opus avec Hayabusa serait possiblement synonyme de succès commercial. Mais Team Ninja planche actuellement sur Nioh 2, attendu le 13 mars prochain exclusivement sur PlayStation 4, il faudra donc patienter avant de retrouver Ninja Gaiden.

Lire aussi : PREVIEW de Nioh 2 : les démons n'ont qu'à bien se tenir