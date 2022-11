Ninja Gaiden et Dead or Alive : le président Team Ninja veut faire des reboots

Le catalogue de Team Ninja est plutôt varié, le studio japonais s'est fait une réputation avec les jeux de combat Dead or Alive puis les jeux d'action Ninja Gaiden, avant de s'orienter vers d'autres titres comme Nioh. L'équipe planche actuellement sur Wo Long: Fallen Dynasty et Rise of the Ronin, attendus en 2023 et 2024.

Mais Team Ninja veut visiblement remettre ses anciennes licences sur le devant de la scène. Lors d'une conférence en Corée du Sud lors de la G-Star, le président du studio Fumihiko Yasuda a affirmé qu'il prévoit des reboots de Dead or Alive et Ninja Gaiden, et espère pouvoir donner davantage d'informations aux fans le plus rapidement possible. Contacté par VGC, l'éditeur Koei Tecmo a cependant déclaré qu'il n'y avait rien à annoncer pour le moment.

Pour rappel, en 2020, le président de Team Ninja annonçait déjà vouloir faire un nouveau Ninja Gaiden, et l'année dernière, Fumihiko Yasuda évoquait encore le retour de la franchise, résultant d'une simple Master Collection. Autant dire que les déclarations du président de Team Ninja sont à prendre avec des pincettes, et comme évoqué plus haut, le studio est déjà bien occupé avec Rise of the Ronin et Wo Long: Fallen Dynasty, que vous pouvez précommander contre 69,99 € sur Amazon.