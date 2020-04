Dead or Alive 6 : Team Ninja remercie les joueurs et donne rendez-vous « un autre jour » pour la suite

Cela fait plus d'un an que Dead or Alive 6 se garnit régulièrement de personnages supplémentaires et surtout costumes additionnels payants. Koei Tecmo et Team Ninja ont cependant terminé de faire leurs choux gras via leurs DLC avec la sortie des deux dernières extensions et de la mise à jour 1.22 plus tôt cette semaine.

L'équipe derrière le jeu de combat ne pouvait quitter sa communauté sans la remercier, et a ainsi adressé un message aux fans pour célébrer la fin de cette belle aventure, marquée par plus de trois millions de téléchargements pour la version gratuite Core Fighters.

À L'ATTENTION DES COMBATTANTS Nous tenons à exprimer notre gratitude aux combattants Dead or Alive pour nous avoir aidés à atteindre notre objectif de 3 millions de téléchargements pour DOA6 Core Fighters l'année dernière ! Alors que nous tournons la page de ce chapitre, nous vous encourageons tous à continuer à vous engager, à rivaliser et à profiter de DOA6 car la plupart des fonctionnalités resteront disponibles. Nous vous apprécions tous et nous avons hâte de revenir combattre un autre jour.

Team Ninja a déjà hâte de « combattre un autre jour » à nos côtés. Vous l'aurez compris, tous les signaux sont au vert pour un futur Dead or Alive 7, certainement pour la génération PS5 et Xbox Series X.