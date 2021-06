Ninja Gaiden: Master Collection, la trilogie lancée avec une bande-annonce faisant couler le sang

Après de longs mois de rumeurs, le Nintendo Direct de février dernier avait enfin levé le voile sur Ninja Gaiden: Master Collection, une compilation des trois derniers épisodes mettant en scène Ryu Hayabusa, remastérisés à destination des PS4, Xbox One, Switch et PC (Steam). Depuis, nous avons pu apprécier du gameplay ou découvrir cette semaine les réglages de la version pour ordinateurs, qui ont de quoi laisser perplexe. Place désormais à sa bande-annonce de lancement.

Le sang coulera à flots et l'action des jeux de Team Ninja sera toujours au rendez-vous dans ces nouvelles versions de Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 et Ninja Gaiden 3: Razor's Edge, qui disposent de l'ensemble de leurs DLC et costumes. Malheureusement, aucune version physique n'est disponible, les réfractaires au dématérialisé peuvent donc passer leur chemin. Une édition numérique Deluxe propose de son côté les jeux, un artbook de 70 pages et l'OST contenant plus de 180 pistes. L'éditeur nous rappelle également que la trilogie est jouable sur PS5 et Xbox Series X|S via la rétrocompatibilité.

Sur PC, vous pouvez vous procurer Ninja Gaiden: Master Collection au prix de 33,99 € chez notre partenaire Gamesplanet.