Ninja Gaiden: Master Collection, des réglages d'un autre temps pour la version Steam

À quelques heures de la sortie de Ninja Gaiden: Master Collection sur PC, PS4, Xbox One et Switch, Koei Tecmo a mis à jour les pages Steam de la trilogie de Team Ninja, l'occasion pour les futurs joueurs de découvrir des informations pour le moins... insolites. Passons sur l'impossibilité de jouer au clavier et à la souris, premier signe que le portage a été fait à la va-vite, pour arriver sur des options techniques plus cocasses.

Si vous comptiez jouer à Ninja Gaiden: Master Collection dès demain, Koei Tecmo précise que le mode Plein écran sera à activer manuellement sur la fenêtre du jeu :

Ce jeu peut être joué en mode Plein écran. Pour ce faire, lancez le jeu, puis cliquez sur l'icône de maximisation en haut à droite de la barre de titre. Pour revenir au mode Fenêtré, appuyez sur la touche Échap lorsque vous êtes en mode Plein écran.

Oui, c'est archaïque, mais c'est loin d'être le pire ! L'éditeur s'attaque aux résolutions et rajoute :

Vous pouvez paramétrer la résolution de sortie pour jouer à ce jeu. Remarque : les résolutions suivantes sont supportées : 1280 x 720, 1920 x 1080, 3840 x 2160. Pour configurer la résolution, ouvrez les propriétés du jeu à partir de votre bibliothèque Steam. En saisissant « 720p », « 1080p » ou « 4k » dans le champ de texte de « Options de lancement », vous pouvez régler la résolution à la valeur correspondante. En réglant le jeu sur une faible résolution, vous pouvez réduire la charge de traitement.

Vous avez bien lu, Ninja Gaiden: Master Collection n'inclura pas de menu in-game pour régler la résolution d'affichage, il faudra la paramétrer manuellement dans les options de Steam, une situation ubuesque qui fait déjà trembler les joueurs. Pour rappel, ces mêmes studios ont porté plus tôt dans l'année Nioh 2 sur Steam, et le résultat était loin des attentes des joueurs... Si vous voulez quand même jouer à Ninja Gaiden: Master Collection, la date de sortie est fixée au 9 juin 2021, et vous pouvez retrouver des manettes pour PC sur Amazon.