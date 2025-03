Silent Hill f : bande-annonce terrifiante et infos pour le jeu d'horreur au Japon

Page 1 : Présentation et vidéo

Konami nous avait donné rendez-vous ce soir pour assister à une nouvelle Transmission dédiée à la saga Silent Hill, qui a fait son retour sur le devant de la scène d'abord avec l'expérience gratuite SH: The Short Message, puis avec un remake de Silent Hill 2. Mais l'éditeur japonais a mis l'accent ce soir sur un jeu majeur et totalement inédite de la saga, Silent Hill f, teasé lors de la toute première Transmission en octobre 2022.

Ce soir, nous avons donc enfin eu droit à la première vraie bande-annonce de Silent Hill f, qui ne dévoile malheureusement pas de gameplay. Comme le laissait entendre le teaser il y a plus de deux ans, ce nouvel opus nous emmènera bien loin de la ville américaine habituelle de la franchise, Silent Hill f se déroulera à Ebisugaoka, au Japon, dans les années 60, pour une ambiance bien différente, mais tout aussi angoissante. Voici une présentation du jeu :

Dans le Japon des années 60, la ville isolée d'Ebisugaoka où réside Hinako Shimizu est soudainement engloutie dans la brume, transformant sa maison en un lieu cauchemardesque. Alors que la ville sombre dans le silence à mesure que la brume s'épaissit, Hinako doit explorer les méandres d'Ebisugaoka, résolvant des énigmes complexes tout en affrontant des monstres grotesques afin de survivre. Plongez dans le monde de Hinako créé par le célèbre auteur Ryukishi07, au son de mélodies lancinantes, dont certaines composées par Akira Yamaoka. Laissez l'esthétique soignée du jeu vous entraîner dans un récit marqué par les doutes, les regrets et les choix auxquels on ne peut échapper. Hinako parviendra-t-elle à accepter la beauté derrière l'atrocité, ou succombera-t-elle face au cauchemar qui l'attend ? Découvrez un nouveau chapitre de la série SILENT HILL, où l'horreur psychologique s'immisce dans les tourments d'un univers proprement japonais.

Silent Hill f est pour rappel développé par NeoBards Entertainment, un studio qui a déjà créé Resident Evil Re:Verse et RE: Resistance, mais également aidé sur Dead Rising Deluxe Remaster et Final Fantasy VII Rebirth. Le jeu est produit par Motoi Okamoto (Silent Hill 2 Remake) et scénarisé par Ryukishi07, tandis que kera participera en tant qu'artiste. Autant dire qu'il y a du sang neuf sur ce projet. Enfin, nous apprenons qu'Akira Yamaoka a composé les musiques du monde de la brume pour cet opus, tandis que Kensuke Inage (la saga de muso Warriors) s'est occupé des autres pistes.

Utilisant l'Unreal Engine 5, Silent Hill f est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, à une date encore inconnue. Vous pouvez retrouver des images sur la seconde page et Silent Hill 2 Remake à partir de 38,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.