Silent Hill: Ascension, Pack Fondateur, Season Pass et microtransactions pour la série interactive, ça fait peur !

Nous y sommes enfin, après des années sans aucun nouveau contenu entourant la licence vidéoludique Silent Hill, c'est ce mardi 31 octobre 2023 qu'elle va faire son retour, mais d'une manière bien étrange avec une série interactive. Le concept derrière Silent Hill: Ascension a beau nous avoir été expliqué dès son annonce l'année dernière puis encore récemment par le CEO de Genvid Jacob Navok, il restait encore bien nébuleux. En lisant le titre de notre article, vous avez dû être aussi déconcerté que nous à la vue du communiqué de presse de Konami. Fort heureusement, une vidéo intitulée The Essentials nous présente enfin concrètement le fonctionnement de la série, qui est plus proche d'un jeu vidéo live service au final.

Pour commencer, vous pourrez regarder Silent Hill: Ascension chaque jour à 2h00 via l'application dédiée sur Android ou iOS, mais aussi grâce à Sony Pictures Core (PS5 et PS4), ainsi que via le site officiel, avec une inscription requise dans tous les cas. Pour cette grande première, un pré-show va être organisé avec la participation de Kinda Funny et Greg Miller dès 00h30.

Toutefois, la première décision est d'ores et déjà disponible, dont les conséquences seront donc visibles dès cette nuit pour Rachel Hernandez :

La première décision de Silent Hill: Ascension suit les existences complexes de deux familles en péril, dont la fameuse Rachel Hernandez – une mystique, mère et chef de communauté qui performera un rituel sur un nouveau membre du culte à la recherche de guérison spirituelle, Joy Cirelli. Lorsque le rituel tourne horriblement mal... Rachel devrait-elle dire à Joy de a) Finir le serment b) Fuir ! ou c) Implorer la miséricorde ? C'est au public de décider ! De nouveaux choix encore plus décisifs seront disponibles chaque jour, et détermineront le sort de ces personnages à la fin de l'histoire.

Les six premiers personnages ont d'ailleurs eu droit à une présentation et des visuels pour les introduire, que vous pouvez découvrir en page suivante. Chaque décision ou presque sera disponible pendant 24 heures au moins et il ne sera donc pas nécessaire d'être là en pleine nuit. Les lives montreront le résultat des choix de la communauté, mais il ne s'agira pas de votes, car des Points d'Influence (IP) seront nécessaires. Il faudra donc « peser dans le game » pour espérer impacter réellement ces décisions, qui une fois prises seront canons et ne pourront plus être changées. Des séquences interactives seront également au programme en direct, impactant les protagonistes sur le long terme, avec différents types de QTE. Ces passages seront un bon moyen de gagner des IP, de même que les énigmes à résoudre le reste du temps. Il sera également possible de visionner les différentes scènes à volonté après leur première diffusion. Autant dire que la dimension ludique sera bien présente, avec tout de même du FOMO...

Le mélange des décisions, scènes dites d'endurance et les puzzles détermineront le destin des personnages (rédemption, souffrance ou damnation, un joyeux programme) et une jauge d'Espoir impactera leurs réactions lors des moments cruciaux de l'intrigue. Enfin, nous pourrons même faire partie de l'histoire, puisque nous aurons la possibilité de concevoir un avatar. Un concours de caméo sera disponible chaque jour en échange de tickets coûtant des IP dans ce but. Bon, pour le moment et via le site, c'est assez la galère, car tout se réinitialise sans cesse... Oui, pour une première, avoir des bugs fait vraiment tache.

Un aspect de collection sera aussi présent avec les Moments de la série à obtenir en participant, avoir influencé l'un d'eux permettant de recevoir sa version en or, qui sera unique. Autant dire que nous sentons déjà la frustration que ce genre de mécanique peut engendrer... Des succès récompensant avec des IP, du lore et des objets à déverrouiller seront également inclus. Oui, le terme « série interactive » s'est vite fait oublier avec tout cela. Pour enfoncer le clou, un Pack Fondateurs incluant un Season Pass (valable environ 6 mois) avec tout un tas de récompenses est vendu 23,99 € et permet l'accès à tous les puzzles journaliers, seul un étant disponible le cas échéant, du moins actuellement. Il est disponible à l'achat jusqu'au 14 novembre. Pire encore, des microtransactions sont présentes, avec trois packs pour acheter des IP avec de l'argent réel... de 5,99 € à 23,99 €.

Pour terminer, voici quelques déclarations des principaux responsables de Silent Hill: Ascension :

« Le public prendra part à Silent Hill: Ascension pour la première fois ce soir et nous n'avons aucune idée des choix qu'ils feront, ou de la fin », déclare Jacob Navok, PDG de Genvid. « Halloween est le moment idéal, la communauté façonnera cette série d'horreur unique en son genre au cours des prochains mois. Nous sommes ravis de l'enthousiasme que nous avons constaté jusqu'à présent et qui a propulsé Silent Hill: Ascension à plus d'un million de préinscriptions dans le monde sur Google Play et l'App Store. » « Nous avons travaillé dur pour imaginer l'histoire des familles Johansen et Hernandez, en collaborant avec Konami Digital Entertainment afin d'enrichir le lore de Silent Hill de façon intrigante » commente Stephan Bugaj, Chief Creative Officer de Genvid Entertainment. « Créer une histoire dont la fin canonique sera déterminée par les choix collectifs du public n'a jamais été fait auparavant. » « Aujourd'hui est un jour spécial, car Silent Hill: Ascension représente le premier projet de la résurrection de la franchise Silent Hill », ajoute Motoi Okamoto, producteur de la série Silent Hill chez Konami Digital Entertainment. « En tant que producteur de la série Silent Hill, je suis très fier de ce projet et je suis certain que vous allez l'adorer. »

Si vous préférez un vrai jeu comme à l'époque, sans toutes les pires stratégiques marketing modernes, Silent Hill 4: The Room est vendu 9,99 € sur GOG.com.