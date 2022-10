CINEMA : Return to Silent Hill, premiers artwork pour le film de Christophe Gans basé sur Silent Hill 2

En janvier 2020, Christophe Gans annonçait travailler sur un nouveau film Silent Hill, lui qui était déjà derrière la caméra pour le sympathique long-métrage de 2006. Victor Hadida est producteur du film, qui se concentrera davantage sur l'horreur psychologique si chère à la franchise de Konami.

Et bien évidemment, le film était présent lors de la Transmission dédiée au retour de la licence Silent Hill. Nous avons eu droit à de premiers artworks pour Return to Silent Hill, long-métrage horrifique dans les ruelles brumeuses de la ville balnéaire. Alors que le Silent Hill de 2006 s'inspirait grandement du premier jeu vidéo sorti sur PlayStation, ce Return to Silent Hill sent bon le Silent Hill 2, avec des personnages basés sur James Sunderland et Maria, ainsi qu'une approche plus psychologique des monstres et des personnages, notamment inspirés du mythe d'Orphée. Gans et Hadida précisent que ce film est totalement indépendant des deux précédents, avec tout de même des créatures qui feront leur retour : oui, Pyramid Head sera dans Return to Silent Hill, mais cette fois, les fans ne seront pas scandalisés. Cependant, Le réalisateur ne veut pas faire une adaptation stricte de Silent Hill 2, il y apportera sa patte personnelle et veut proposer une expérience de film d'horreur pour une audience plus jeune et moderne, ce qui a de quoi faire grincer quelques dents.

Malheureusement, aucune date de sortie n'a été dévoilée pour le moment, il faut se contenter de cette petite interview de Victor Hadida et Christophe Gans, ce dernier parlant encore une fois de sa passion pour la franchise Silent Hill, le réalisateur français étant un grand amateur de jeux vidéo depuis de nombreuses années. En attendant de découvrir Return to Silent Hill au cinéma, vous pouvez retrouver les deux autres films existants à 14,99 € sur Amazon.