CINEMA : Return to Silent Hill, le casting principal confirmé, le tournage débute bientôt

En fin d'année dernière, Konami a officialisé Return to Silent Hill, un nouveau film adapté de sa franchise horrifique et réalisé par Christophe Gans, lui qui était déjà derrière la caméra pour le volet de 2006. Un long-métrage qui se basera sur Silent Hill 2, dont de récents détails étaient apparus sur la Toile.

Un site professionnel allemand affirmait que Jeremy Irvine (Cheval de Guerre) serait au casting de cette adaptation emmenant James Sunderland dans les rues de Silent Hill afin de retrouver Mary Crane, « son amour perdu », en faisant face à un certain Jacob Crane, inconnu au bataillon. Cette semaine, nous avons droit à des informations un peu plus précises et officielles.

Jeremy Irvine incarnera bien James Sunderland dans Return to Silent Hill et il sera accompagné par Hannah Emily Anderson (Jigsaw, X-Men: Dark Phoenix), qui campera Mary. James est décrit comme un homme brisé après la séparation de son véritable amour, qui se rend à Silent Hill après avoir reçu une mystérieuse lettre. Il y découvrira une ville transformée par un mal inconnu et s'enfoncera dans les ténèbres pour y rencontrer des personnages terrifiants, familiers ou inédits. Christophe Gans, réalisateur de Return to Silent Hill, rajoute :

Return to Silent Hill est une histoire d'amour mythologique à propos de quelqu'un de si profondément amoureux qu'il est prêt à aller en enfer pour sauver cette personne. Je suis ravi que les merveilleux talents de Jeremy Irvine et Hannah Emily Anderson nous emmènent dans ce voyage dans un monde d'horreur psychologique qui, je l'espère, satisfera et surprendra les fans de Silent Hill.

Victor Hadida, producteur du film, y va de son commentaire :

Christophe et moi avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires de Konami, alors qu'ils remettaient à jour le jeu vidéo, pour créer également une version de Silent Hill au cinéma pour le public d'aujourd'hui. Vous trouverez toujours les monstres emblématiques, mais il y aura également de nouveaux designs. Nous sommes convaincus que ce nouveau film et le jeu mis à jour de Konami propulseront la franchise de l'avant pour les années à venir.

L'objectif est clair, redonner de son prestige à la licence Silent Hill avec un nouveau long-métrage accompagnant le remake du second jeu, le plus populaire. Nous ne savons pas encore quand tout cela sortira, mais le tournage de Return to Silent Hill débutera dès le mois prochain, dans le courant avril, en Allemagne et en Europe de l'Est. Pour vous plonger dans l'ambiance, vous pouvez retrouver Silent Hill : le moteur de la terreur à 18 € sur Amazon.