CINEMA : Return to Silent Hill, un acteur et un synopsis étonnant dévoilés

@Crispy76



Tu sembles ne voir ça que sous le prisme d'un oeil de joueur, considérant que l'histoire de Silent Hill 2 ne vaudrait pas d'être racontée en long-métrage sous prétexte que le jeu existe. Or je pense justement que l'histoire de ce titre (et qui participe à en faire la pierre angulaire de la série) a suffisamment de valeur intrinsèque pour en faire un film, qui porterait aussi le récit au-delà du monde vidéoludique.



Après et à titre personnel, je ne suis pas du tout contre une adaptation libre de la licence, mais alors qu'ils en fassent un film original et n'appelle pas ça Silent Hill 2 en en changeant des éléments clefs de l'intrigue, qui sont le coeur de ce qui fait de Silent Hill 2 une oeuvre marquante.



Et quand à ce qui est de crier aux loups, non, je ne critique pas négativement ici un film que je n'ai pas vu (peut-être sera-t-il bon, et alors tant mieux, même si j'en doute). J'évoque simplement mes réticences à propos de ce nouveau film et pas de façon gratuite, mais bien basées sur du concret; choix du réalisateur, propos (et filmographie) de ce dernier, changements (majeures) de l'intrigue d'origine, mais aussi sur une première adaptation cinématographique par Gans que je trouve particulièrement raté). Et cela bien sûr, demeure mon avis propre.