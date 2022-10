Silent Hill 2 : le remake de Bloober Team officialisé sur PS5 et PC par une bande-annonce collant des frissons de nostalgie

Dire que les fans ont attendu un retour de la licence Silent Hill est un doux euphémisme. Ces dernières années, les rumeurs en tout genre et possibles fuites se sont ainsi multipliées et, récemment, le réalisateur Christophe Gans a ravivé la flamme en déclarant que Konami souhaiterait revigorer son IP à la manière de ce qu'a fait Capcom pour Resident Evil. À notre grande stupéfaction, l'éditeur japonais a annoncé ces derniers jours une présentation Silent Hill Transmission pour ce mercredi soir, sans nous en dire plus sur son contenu. Sauf que la mise en ligne de ce « live » ne s'est pas faite sans bourde, confirmant à demi-mot avant l'heure le retour de Silent Hill 2, dont la rumeur voulait que Bloober Team prépare un remake, de possibles visuels ayant même fuité.

Nous sommes désormais fixés sur le projet, qui sera donc un remake à destination des PlayStation 5 et PC (Steam), bel et bien développé par Bloober Team, avec Mateusz Lenart en tant que directeur créatif et lead designer, ainsi que la participation d'Akira Yamaoka pour la bande-son, qui a évoqué le fait que le jeu ait un style de musique différent, et de Masahiro Ito pour le design des créatures, à l'instar de ce bon vieux Pyramid Head. L'exclusivité sur la console de Sony Interactive Entertainment sera de 12 mois, suite à quoi il pourrait bien paraître chez la concurrence. Le scénario nous remettra sinon dans la peau de James Sunderland, revenant à Silent Hill après avoir reçu une lettre de sa femme pourtant décédée, le tout avec un gameplay modernisé et une caméra au-dessus de l'épaule. À part ça, pas plus de précision quant à la période de sortie.

Ayant reçu une lettre de sa femme décédée, James se rend là où ils ont partagé tant de souvenirs

dans l'espoir de la revoir... à Silent Hill.

Là-bas, près du lac, il rencontre une femme qui lui ressemble étrangement. « Mon nom est... Maria », dit la femme en souriant. Son visage, sa voix... Elle lui ressemble tellement. Découvrez un chef-d'œuvre du survival horror psychologique – célébré comme le pinacle de la série – revisité avec les dernières technologies de pointe, pour des graphismes et un son à vous glacer le sang.

