Silent Hill 2 : le développement du remake presque terminé, Bloober Team lorgne la VR

Après des années d'attente, la franchise Silent Hill va enfin faire son retour avec de nombreux jeux, dont un remake du second opus. Konami a placé le développement de ce survival-horror entre les mains de Bloober Team, connu pour les Layers of Fear, Observer, Blair Witch ou encore The Medium.

Pour l'instant, les joueurs n'ont eu droit qu'à une seule bande-annonce, mais en interne, les choses avancent apparemment plutôt bien. Interrogé par PAP Business, via Bankier, le CEO de Bloober Team Piotr Babieno affirme que le développement touche bientôt à sa fin, mais cela ne signifie pas pour autant que le jeu est prêt à être lancé :

Silent Hill 2 est techniquement prêt. Cela ne signifie pas que le jeu est terminé, mais nous sommes proches. Cependant, la question du calendrier de sortie incombe à nos partenaires, à quoi ressemblera la promotion et quand le titre fera ses débuts n'est pas directement entre nos mains.

Eh oui, Konami reste l'éditeur de ce Silent Hill 2, il devra en assurer la promotion avant le lancement et choisira sans doute une date de sortie en fonction du calendrier et des lancements concurrents, il faudra donc patienter avant d'en savoir davantage, mais au moins, les fans ont de quoi être rassuré : le remake ne devrait pas être une arlésienne. Par ailleurs, Piotr Babieno a lâché quelques mots concernant la réalité virtuelle, une technologie qui sied parfaitement au genre du survival-horror. Il l'a déjà essayé avec Blair Witch: VR Edition et veut poursuivre dans cette voie, mais plutôt avec un titre inédit et non une autre version de Silent Hill 2 :

La VR est l'avenir à long terme de l'horreur. L'horreur est un genre qui repose sur l'immersion tout comme la réalité virtuelle. En regardant les équipements VR de plus en plus disponibles, plus puissants et moins chers, on peut dire que nous sommes presque à la veille d'une révolution immersive largement comprise. La réalité virtuelle est importante pour nous. Nos partenaires nous poussent à de tels projets, mais nous ne voulons pas un autre portage, mais un produit innovant, conscient de son support, parlant le langage de la réalité virtuelle. Je suis convaincu qu'avant 2027, nous réussirons dans ce domaine.

Avec un CV déjà bien rempli, Bloober Team a un bel avenir devant lui, d'autant que le studio polonais développe également Layers of Fear, revisite de ses deux jeux d'horreur avec du contenu inédit. Mais là encore, il faudra patienter avant de découvrir tout cela.