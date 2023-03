Layers of Fear : 11 minutes de gameplay et des images pour le remake horrifique

Bloober Team s'est associé à Anshar Studios pour développer Layers of Fear, un remake des deux jeux d'horreur du studio polonais accompagné d'un chapitre inédit faisant le lien entre les histoires. Aujourd'hui, les développeurs partagent une longue vidéo de gameplay pour se mettre dans l'ambiance :

Pendant ces longues minutes angoissantes, nous retrouvons le peintre du premier jeu explorant son manoir et faisant face à des apparitions horrifiques. Pour rappel, ce Layers of Fear a été développé à l'aide de l'Unreal Engine 5 et bénéficiera d'effets en ray-tracing, du HDR et de la 4K pour nous en mettre plein la vue tout en nous faisant trembler de peur.

Layers of Fear est toujours attendu dans le courant du mois de juin 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver les jeux originaux sur GOG.com.