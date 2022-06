Layers of Fears officialisé avec une première bande-annonce

L'information avait fuité un peu avant, mais c'est désormais officiel, Bloober Team développe actuellement un nouvel opus de sa franchise Layers of Fear. Conçu en partenariat avec Anshar Studios (Gamedec et divers jeux VR), ce titre sera sobrement intitulé Layers of Fears, place à la première bande-annonce :

Développé à l'aide de l'Unreal Engine 5, Layers of Fears sera évidemment un jeu d'horreur psychologique à la première personne basé sur la narration et l'exploration, suivant les histoires d'artistes hantés par leurs diverses obsessions. Le titre sera jouable en 4K avec du ray-tracing et compatible HDR, sans oublier la présence du système Lumen pour une immersion totale.

Layers of Fears est déjà attendu en début d'année 2023 sur PC (Steam et Epic Games Store) PlayStation 5 et Xbox Series X|S.