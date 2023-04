Layers of Fear : une nouvelle bande-annonce dédiée à l'Unreal Engine 5

Bloober Team devrait normalement lancer en juin prochain Layers of Fear, une version revisitée de ses deux jeux d'horreur psychologiques, avec du contenu inédit et surtout des technologies modernes. Et justement, le studio polonais publie une nouvelle bande-annonce mettant en avant le nouveau moteur de jeu.

Pour ce Layers of Fear, Bloober Team utilise évidemment l'Unreal Engine 5 d'Epic Games, permettant de profiter de l'éclairage Lumen, du ray-tracing, des effets visuels Niagara, d'actions in-game gérées par le système ou encore du NVIDIA DLSS et Intel XeSS pour améliorer la définition de l'image grâce à l'intelligence artificielle. Tout cela dans le but de nous faire trembler, bien évidemment.

Layers of Fear est pour rappel attendu dans le courant du mois de juin 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez sinon retrouver les opus originaux sur GOG.com.

