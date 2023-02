Layers of Fear : le remake next-gen de la saga d'horreur s'octroie un mois de sortie (et perd un « s » en route)

En attendant Silent Hill 2, Bloober Team va revisiter la saga d'horreur qui l'a fait connaître. Layers of Fears sera en effet un remake reprenant le récit de Layers of Fear, LOF: Inheritance et Layers of Fear 2 avec ray-tracing, HDR, 4K, Unreal Engine 5 et mécaniques originales. Il proposera en sus le chapitre The Lighthouse faisant le lien entre l'aventure du peintre devenant fou dans un manoir du premier volet et de l'acteur en plein tournage sur un bateau du second, et l'extension The Final Note permettant de découvrir une nouvelle vision du premier jeu à travers les yeux de la femme du peintre du héros.

La proposition entre refonte technique totale, relecture et agrandissement de l'histoire est originale, et le titre Layers of Fears paraissait assez bien trouvé pour la vendre. Mais contre toute attente, Bloober Team a décidé de la renommer Layers of Fear, soit le même titre que le tout premier jeu, alors qu'il contiendra bien le contenu de sa suite et des nouveautés. Drôle de choix, expliqué de la manière suivante de la part des développeurs :

En ajoutant le « s », nous voulions souligner que ce jeu est basé sur les jeux originaux, mais contient également de nouveaux scénarios qui relient chaque fil de la série. Cependant, nous avons reçu des commentaires de nos fans qui ont adoré le nom d'origine. Et nous avons décidé de revenir aux racines.

L'annonce a été faite au détour d'une autre bien plus intéressante, donnée par : Layers of Fear arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series X|S en juin 2023, à une date exacte qui doit encore être précisée.