Layers of Fear : le remake des jeux horrifiques lancé en vidéo

Après de longs mois d'attente, Bloober Team vient de lancer en cette fin de semaine Layers of Fear. Même si le jeu a le même nom que le premier volet de la saga, il s'agit de remakes des deux premiers opus et de leurs contenus additionnels, mais sur un chapitre totalement inédit dans un phare.

Le développeur indépendant partage donc la bande-annonce de lancement de Layers of Fear, qui inclut les versions 2023 refaites sous Unreal Engine 5 de Layers of Fear, Layers of Fear 2 (dont leurs DLC), mais aussi le nouveau chapitre The Final Note qui suivra l'Écrivaine, la femme du Peintre. Le titre profite du ray tracing, du HDR et de la 4K pour nous faire trembler dans les meilleures conditions.

Layers of Fear est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le retrouver à 25,49 € (-15 %) sur GOG.com.