Layers of Fear : le remake dévoile sa cinématique d'introduction, une démo imminente sur PC

En parallèle du remake de Silent Hill 2 pour Konami, Bloober Team développe en indépendant Layers of Fear, également un remake; mais de ses deux jeux d'horreur, qui inclura au passage un petit chapitre inédit. Le survival-horror psychologique arrivera le mois prochain, mais nous pourrons l'essayer dans quelques jours seulement.

Bloober Team partage aujourd'hui une nouvelle vidéo de Layers of Fear, qui est en fait la cinématique d'introduction du jeu d'horreur. Une vidéo qui s'attarde sur l'Écrivaine, femme du Peintre du premier jeu qui sera au cœur du chapitre inédit The Final Note. Une aventure qui nous emmènera dans un lugubre Phare, où se cachent des horreurs encore bien mystérieuses. La séquence se termine en annonçant qu'une démo sera disponible sur PC, via Steam, à partir du 15 mai prochain, et nous aurons jusqu'au 22 mai pour en profiter, après quoi il faudra patienter jusqu'à la sortie de la version finale de Layers of Fear, attendue dans le courant du mois de juin 2023 sur PC, mais aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Au passage, Bloober Team dévoile les configurations minimale et recommandée pour profiter au mieux de Layers of Fear sur PC.