Layers of Fears : premier aperçu du chapitre inédit The Final Note en vidéo

En juin dernier, Bloober Team dévoilait Layers of Fears, sorte de revisite des deux premiers volets de sa franchise horrifique agrémentée d'histoires inédites. Et justement, le studio polonais est de retour à l'occasion de la gamescom 2022 avec une nouvelle bande-annonce :

Cette vidéo de Layers of Fears nous montre The Final Note, un chapitre inédit de la franchise qui permettra pour la première fois d'incarner la femme du peintre, protagoniste principal du premier jeu. Le gameplay fera toujours la part belle à l'exploration de lieux plus glauques les uns que les autres, pas de changement de ce côté-là.

Layers of Fears est toujours attendu en début d'année 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.