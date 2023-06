Layers of Fear : cinématique narrative et édition Deluxe pour le remake

La semaine prochaine sortira Layers of Fear, remake des jeux d'horreur psychologiques de Bloober Team avec l'Unreal Engine 5. Le studio polonais continue de faire monter la hype et a partagé deux nouvelles vidéos ces derniers jours, dont une il y a quelques heures nous plongeant dans l'histoire d'un segment inédit :

Si les fans connaissent déjà pas mal de choses, Layers of Fear inclura un chapitre inédit avec l'Écrivaine, la femme du Peintre du premier opus, qui s'exile dans un phare afin d'elle aussi réaliser son magnum opus. Mais évidemment, les choses vont mal se passer et elle sera en proie à des hallucinations terrifiantes, entre le réel et l'imaginaire. En plus de cela, Bloober Team avait dévoilé peu avant la Deluxe Edition de Layers of Fear, qui inclura le jeu, mais également un artbook et la bande originale, avec des pistes composées spécialement pour ce remake par Arkadiusz Reikowski. Une édition numérique qui coûtera 5 € de plus, mais les joueurs possédant déjà le Layers of Fear et/ou Layers of Fear 2 bénéficieront d'une réduction de 30 % sur le remake, en version standard ou Deluxe.

La date de sortie de Layers of Fear est fixée au 15 juin 2023 sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.