Silent Hill: Townfall, un étrange jeu annoncé par les développeurs de Stories Untold

Lors de sa Transmission dédiée au retour de la franchise Silent Hill, Konami a dévoilé plusieurs titres pour le moins inattendus, à l'instar de Silent Hill: Townfall, un jeu développé par No Code, déjà derrière les très sympathiques jeux d'aventure Stories Untold et Observation en partenariat avec Annapurna Interactive.

Pour le moment, ce Silent Hill: Townfall reste très énigmatique, nous n'avons droit qu'à un teaser avec une discussion à la radio, les liens avec les autres opus de la franchise sont maigres, mais il est déjà question d'une personne coincée dans un lieu étrange et jugé par des gens inconnus. Une personne qui n'est évidemment pas là par hasard, nous devrions avoir droit à un titre bien encré dans la ville de Silent Hill tout de même, théâtre d'un tas d'histoires sordides de punitions (et parfois de rédemptions). Suite au teaser, la vidéo se poursuit avec l'intervention de John McKellan, directeur créatif de Silent Hill: Townfall. Il se présente évidemment comme un fan de la première heure et veut apporter sa pierre à l'édifice de la licence tout en rajoutant un peu de nouveauté, son studio étant spécialisé dans la création de jeux narratifs inquiétants.

Silent Hill Townfall n'a pas de plateforme annoncée et encore moins de date de sortie, il faudra être patient. Mais John McKellan précise que des indices se sont cachés dans le teaser, la Toile arrivera-t-elle à les trouver ?