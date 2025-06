Silent Hill f : une date de sortie et du gameplay sanglant pour le jeu d'horreur

Konami a déjà redonné des nouvelles de Silent Hill f lors du PlayStation State of Play de ce soir. Le studio japonais a profité de l'évènement pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de son survival-horror, montrant pour la première fois du gameplay. Au passage, nous avons découvert la date de sortie du jeu :

Motoi Okamoto, producteur du jeu chez Konami, nous dit tout ce qu'il faut savoir sur Silent Hill f :

Dans ce nouveau jeu, vous incarnez Shimizu Hinako, une lycéenne d'Ebisugaoka, qui explore sa ville natale alors qu'elle est engloutie par le brouillard et se déplace de manière cauchemardesque, résolvant des énigmes et se battant pour sa vie dans le processus.

Alors qu'Hinako tente de survivre dans la ville désormais plongée dans le brouillard, elle devra prendre des décisions qui façonneront son destin. Choisira-t-elle l'élégance et la beauté ? Ou son chemin la mènera-t-il à la folie et à l'horreur ? Est-elle condamnée à succomber à la folie qui l'attend, ou parviendra-t-elle à affronter ses peurs et à trouver un moyen de s'échapper ?

La mission du jeu pendant le développement était la suivante : « Trouver la beauté dans la terreur ». Ce concept nous a permis de définir quatre piliers fondamentaux que nous souhaitons mettre en avant aujourd'hui :

Tout d'abord, vous pourrez explorer une représentation authentique du Japon des années 1960, les détails complexes du paysage urbain brumeux étant d'autant plus frappants lorsqu'ils sont appréciés en résolution 4K.

Deuxièmement, les graphismes et la musique perpétuent cette juxtaposition entre beauté et terreur. On retrouve la beauté terrifiante du design des monstres du jeu – créé par l'artiste kera , qui allie l'horreur japonaise à l'originalité des précédentes créations terrifiantes de Silent Hill – tandis que les compositeurs Akira Yamaoka et Kensuke Inage composent une musique évoquant le passé, tout en s'adaptant parfaitement à ce nouveau décor.

Troisièmement, les énigmes sont ancrées dans l'angoisse et la souffrance psychologiques. Celles-ci sont profondément ancrées dans l'histoire du scénariste Ryukishi07, ainsi que dans des éléments de la culture japonaise, comme les épouvantails (qui ont inspiré certaines des scènes obsédantes que vous verrez dans la bande-annonce).

Enfin, le jeu propose des combats uniques. Les rencontres sont aussi difficiles que les obstacles qu'Hinako doit surmonter. Les combats seront davantage axés sur le corps à corps et l'action par rapport à Silent Hill 2, sorti l'année dernière.

En tant que spin-off indépendant, vous pouvez profiter de ce jeu seul pour découvrir la série. Il contient également des éléments de base pour les fans de longue date.

Malgré l'univers japonais, l'horreur psychologique reste intacte. Je recommande ce jeu sans hésiter aux fans de la série, et j'aimerais beaucoup que les nouveaux venus et les fans des œuvres de Ryukishi07 l'essaient. Ce jeu est incontournable, non seulement pour ceux qui recherchent des combats intenses, mais aussi pour ceux qui souhaitent se plonger dans une histoire captivante et envoûtante.

De plus, le mode graphique amélioré de la PS5 Pro préserve la fidélité graphique à un nombre d'images par seconde stable. Les joueurs profiteront d'une expérience de combat plus fluide et plus esthétique.