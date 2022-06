Annapurna Interactive Showcase 2022 : une nouvelle présentation annoncée et datée par l'éditeur de pépites indé

Annapurna Interactive, filiale d'Annapurna Pictures, s'est fait une spécialité de l'édition de jeux indépendants originaux. Nous lui devons de beaux succès de la trempe de What Remains of Edith Finch, Sayonara Wild Hearts, Outer Wilds ou encore 12 Minutes. Il avait pour la première fois tenu l'année dernière un Annapurna Interactive Showcase pour nous informer sur l'avenir de ces projets, et va remettre le couvert cet été.

Dès la clôture du Summer Game Fest Live!, nous avons appris qu'un Annapurna Interactive Showcase 2022 se tiendrait ce jeudi 28 juillet 2022, à 20h00 heure française. L'éditeur promet des annonces sur des projets déjà connus et des révélations, pour le plus grand bonheur de ses fans. En toute logique, Hindsight, Open Roads, Skin Deep, Storyteller et Thirsty Suitors devraient donc être de la partie, aux côtés d'inconnus.



Le très attendu Stray sera lui disponible avant cela, le 19 juillet 2022 sur PS5, PS4 et PC, comme cela a été confirmé lors du dernier State of Play.