Annapurna Interactive : dates pour Solar Ash et The Artful Escape, annonces d'A Memoir Blue et Storyteller, portages et partenariats alléchants, le récap du Showcase !

L’Annapurna Interactive Showcase a permis de mettre en lumière une bonne partie du catalogue à venir de l’éditeur aux productions à l’esprit « indé ». En dehors de l'extension d'Outer Wilds et du gameplay de l'attendu Stray, plusieurs autres révélations alléchantes ont eu lieu.

The Artful Escape, en développement depuis quelque temps, a ouvert la conférence avec une bande-annonce inédite. Elle a mis en avant son univers coloré où nous suivrons Francis, un jeune guitariste prodige qui va être embarqué dans un voyage musical psychédélique interdimensionnel. Le trailer nous apprend que Michael Johnston, Caroline Kinley, Lena Headey, Jason Schwartzman, Mark Strong et Carl Weathers seront au casting vocal, et surtout que la date de sortie est fixée au 9 septembre sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, avec une disponibilité dans le Game Pass dès le jour J.

Le créateur de Donut County Ben Esposito nous en a sinon dit plus sur Neon White, le jeu d’action à la première personne avec un assassin qui doit éliminer d’autres tueurs de démons. Armé de Cartes d’âme, il pourra les utiliser pour déclencher des compétences spéciales et gagner en vitesse, et ainsi réaliser les meilleurs temps dans des niveaux chronométrés. Un hub baptisé Central Heaven nous invitera en parallèle à discuter avec différents personnages pour renforcer nos relations en leur donnant des objets trouvés, obtenir de nouvelles missions et pourquoi pas débloquer des souvenirs passés pour changer le cours de notre histoire et vivre une fin différente.

Sinon, Solar Ash, le prochain jeu de Heart Machine, créateur de Hyper Light Drifter, a eu droit à une courte bande-annonce de gameplay enivrante, sans pour autant nous dévoiler quoique ce soit de neuf. Mais la vidéo a surtout confirmé une date de sortie : ce sera pour le 26 octobre 2021 sur PS5, PS4 et PC via l'Epic Games Store.

Skin Deep, le FPS barré de Blendo Games dans un décor sandbox de vaisseau spatial avec des interactions et des rebondissements loufoques, a lui eu droit à une bande-annonce de gameplay.

Du côté des annonces, nous avons découvert A Memoir Blue, un « poème interactif » imaginé par Cloisters Interactive pour les PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC et appareils sous iOS.

Créé par Cloisters Interactive, A Memoir Blue est un poème interactif sur une athlète superstar et sur l'amour universel entre mère et fille. Une esthétique unique combinant le dessin traditionnel et la 3D donne vie au voyage à la fois magique et réaliste de Miriam dans les profondeurs de ses souvenirs. La succession de vignettes en jeu mêle sacrifices, chagrins, victoires et fiertés, tandis que Miriam renoue avec la petite fille qui sommeille en elle et approfondit l'amour entre elle et sa mère.

Un certain Storyteller signé Daniel Benmergui a au passage été révélé pour les PC et Switch. Il nous proposera des énigmes à résoudre en remplissant un livre de contes interactif avec différents pictogrammes : un trailer de gameplay et une démo sur Steam devraient vous aider à mieux comprendre le concept.

Revivez les plus grandes histoires comme jamais auparavant. Storyteller est un jeu d'énigmes réactif récompensé qui vous permet de construire l'histoire. Les charmantes animations de Storyteller et son design de bande dessinée offrent des énigmes et un système uniques. Utilisez votre imagination pour modifier des histoires bien connues, ou expérimentez et créez quelque chose de nouveau. Jouez avec une bibliothèque remplie de personnages et de thèmes, avec des héros et des méchants, des dragons et des vampires, de l'infidélité et du remords, de l'amour, des mensonges, de la folie et bien plus ! Utilisez la toile vierge pour manipuler secrets et désirs, tuer des monstres ou terroriser les gens avec eux, trahir des amants ou les réunir. Vous savez comment se passent les histoires... mais cette fois-ci, c'est vous qui les écrivez.

I am thrilled to announce that @zusty, @C418 and I have started a new video game studio called Ivy Road! We are working with @A_i on an unannounced game, and I can't wait until we're able to finally show it to all of you. pic.twitter.com/N5j5BFv4rV — Davey Wreden (@HelloCakebread) July 29, 2021

Annapurna Interactive va sinon éditer le premier titre d'Ivy Road, un jeune studio cofondé par Davey Wreden, à qui nous devons The Stanley Parable et The Beginner's Guide, et Karla Zimonja, créatrice de Gone Home et Tacoma. Nous ne savons rien de lui, mais il jouira d'une musique signée Daniel Rosenfeld, compositeur de Minecraft connu sous le pseudonyme de C418.

also.... new Outer Loop game? skateboarding?! YES?! pic.twitter.com/E6wUDljjXh — Kimchica ???? (@kimchica25) July 29, 2021

L'éditeur a également noué un partenariat avec Outerloop Games, studio derrière Falcon Age, pour un projet pas si secret que ça, car quelques séquences aperçues sur un ordinateur pointent vers un jeu de skate très arcade.

soothing moments from the game i’m making. everything’s drawn procedurally with c++ and shaders. no models or textures!#screenshotsaturday pic.twitter.com/f2M7pmmS9e — Jessica Mak (@mango_lychee) June 26, 2021

Attendez-vous aussi à une collaboration avec Jessica Mak, développeuse à l'origine de Sound Shapes et Everyday Shooter, pour un nouveau projet d'action et d'aventure musical. Enfin, No Code Studio verra également son futur jeu édité par Annapurna Interactive, lui à qui nous devons Observation et Stories Untold. Il s'agira à priori encore d'un thriller horrifique conçu depuis Glasgow, qui sera d'ailleurs le titre plus important en termes de budget pour l'équipe, mais nous n'en savons pas plus à cette heure.

À part ça, The Pathless sera jouable via Steam à partir du 16 novembre, What Remains of Edith Finch arrive sur iOS le 16 août, I Am Dead débarque sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One le 9 août, et Telling Lies et Gorogoa vont bientôt intégrer le Game Pass. Voilà, maintenant, vous savez tout du premier Annapurna Interactive Showcase, dont vous pouvez apprécier le replay ci-dessus.