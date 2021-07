Outer Wilds : le jeu salué par la critique aura bien droit à son extension Echoes of the Eye, confirmée et datée par un trailer fascinant

Sorti en 2019, Outer Wilds est l'un des jeux indépendants les plus appréciés de ces dernières années, même s'il a bénéficié du soutien de l'éditeur Annapurna Interactive depuis son financement participatif sur Fig. L'aventure libre sur fond d'exploration de petites planètes sphériques a en effet captivé bien des joueurs, grâce à son univers unique et sa narration qui se fait au rythme de nos lectures et découvertes.

Il n'est pas encore temps pour Mobius Digital Games de passer à un autre projet, car le jeune studio a une (unique) extension d'Outer Wilds à nous proposer ! Oui, Echoes of the Eye, aperçu sur Steam il y a quelques mois, est une réalité suite à son passage à l'Annapurna Interactive Showcase. À la suite de la prise d'une étrange photo satellite, nous allons explorer la partie la plus profonde du système solaire dans le cadre de ce qui s'annonce comme notre dernier voyage. Le directeur Alex Beachum n'a pas voulu trop en dire sur le DLC sur le PlayStation Blog, mais il évoque une quête ambitieuse dont le fond et la forme répondront d'une manière surprenante au jeu de base.

Mobius Games est très heureux de pouvoir vous parler de notre première (et de notre seule) extension pour Outer Wilds ! Echoes of the Eye vous permettra de découvrir un nouveau lieu mystérieux au cœur du système solaire et vous aurez de nombreux secrets à découvrir. Nous avons conçu cette extension comme si elle avait toujours fait partie du monde de Outer Wilds, mais qu’elle n’avait encore jamais été découverte. Lorsqu’ Echoes of the Eye sortira, rendez-vous à la nouvelle exposition du musée Timber Hearth qui sera le point de départ d’une nouvelle aventure dans la région la plus sombre du système solaire.

Vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons décidé d’ajouter du contenu supplémentaire alors qu’Outer Wilds offrait déjà une expérience très complète aux joueurs. En tant que petit studio relativement méconnu, nous avions besoin de réaliser un projet modeste pour immédiatement suivre la sortie de Outer Wilds tout en poursuivant notre chemin en tant que développeurs et en offrant quelque chose qui plairait aux fans de Outer Wilds.

En interne, nous avons d’abord songé à des idées quelque peu conventionnelles pour le DLC d’Outer Wilds. Au final, nous avons compris que nous ne pouvions pas nous contenter d’ajouter une extension au jeu existant sans donner aux joueurs quelque chose de nouveau et de conséquent à explorer tout en ajoutant des éléments dont bénéficierait l’histoire du jeu. Si Echoes of the Eye n’a pas la même ampleur que le jeu original, ce nouveau lieu a plus de profondeur que n’importe quel autre endroit du système solaire. Nos testeurs ont été agréablement surpris par cet aspect du DLC !

Comme vous vous en doutez sûrement, ajouter quelque chose d’aussi conséquent au jeu de base était un défi de taille. La création du contenu d’Outer Wilds est un processus complexe et complet et notre DLC est rapidement devenu une extension à part entière. Puisqu’il fallait que ce DLC fonctionne aussi bien pour les nouveaux joueurs que pour les vétérans, la structure d’Echoes of the Eye nous a poussé à concevoir une sorte de microcosme en miroir avec le jeu original. Cela étant dit, ne vous attendez pas à ce qu’Echoes of the Eye ne soit qu’une version miniature du jeu d’origine. Nous avons pris des risques avec nos approches narratives et ajouté de nombreuses nouvelles mécaniques. Outer Wilds a toujours comporté des éléments horrifiques, mais cette extension penche très clairement du côté de l’horreur (pas d’inquiétude, nous avons ajouté une option « légères frayeurs » dans le menu si vous trouvez que c’est trop intense pour vous !).

Comme pour Outer Wilds, Echoes of the Eye se découvre et moins vous en saurez au moment de jouer, mieux ce sera. Nous essayons donc d’éviter de vous gâcher la surprise avant que vous n’ayez l’opportunité de le découvrir par vous-mêmes. Comme le jeu d’origine, nous nous sommes inspirés de nombreux éléments de science-fiction pour notre histoire et les systèmes dynamiques qui entreront en jeu. Nous sommes impatients de découvrir comment les fans réagiront aux nouvelles révélations qui les attendent et, comme toujours, nous avons fait de notre mieux pour ajouter de nouveaux éléments pour les joueurs en quête de réponses. Prenez garde, cependant, car si Echoes of the Eye contient peut-être les réponses à vos questions, il est peut-être bon de se demander si ces dernières ne devraient pas rester dans les ténèbres.