Röki : le jeu d'aventure indé salué par la critique enfin annoncé et daté sur PS5 et Xbox Series X et S, quid des PS4 et Xbox One ?

Nommé en tant que Meilleur premier jeu indépendant aux derniers Game Awards et BAFTA, Röki est un charmant jeu d'aventure sur fond de folklore scandinave, perte d'un proche et énigmes en tout genre. Il est disponible seulement sur PC et Switch depuis l'année dernière, mais va enfin s'ouvrir à de nouveaux horizons.



Polygon Treehouse et United Label Games vont en effet très bientôt le porter sur PS5 et Xbox Series X|S, avec un affichage pouvant aller jusqu'en 4K à 60 fps. Étonnamment, les PS4 et Xbox One ne sont pas dans le viseur, et l'absence de version old gen n'a pas été expliquée.

Redécouvre la magie et trace l'itinéraire de ton aventure dans ce monde nordique oublié, fait de mystères et de monstres. Prends courage, découvre des chemins cachés, résous d'anciennes énigmes et voyage encore plus loin dans les terres glacées à la découverte de la vérité. Nous rejoignons Tove dans un voyage fantastique pour sauver sa famille. Un voyage qui la mène au plus profond d'un monde de folklore perdu et longtemps oublié, peuplé d'étranges lieux et de créatures encore plus étranges.

Les intéressés pourront s'offrir Röki sur next-gen à partir du 28 octobre 2021.